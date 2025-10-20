С 27 октября на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» изменят скоростной режим

На федеральных магистралях М-11 «Нева» и М-4 «Дон» скоро отменят «летний» скоростной режим для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн. Переход на зимние ограничения должен обезопасить водителей в случае плохой погоды.

Это касается и легковушек, и грузовиков

Об этом в своем телеграм-канале сообщает государственная компания «Автодор». Уточняется, что с 27 октября 2025 года при выезде на М-11 российским автомобилистам придется забыть про ставшие для некоторых привычными 130 км/ч на спидометре.

Водителям разрешат двигаться со скоростью не более 110 км/ч на отрезке от Солнечногорска до деревни Воскресенское под Тверью и ее северном обходе. Также это касается участка от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга.

В случае М-4 по аналогичным правилам предстоит ехать в Воронежской области по обходу Новой Усмани и Рогачевки. Но объезжая Ефремово в Тульской области, придется сбросить скорость до 90 км/ч.