Российские автозаправки опять начали зарабатывать на бензине

Автозаправочные станции в нашей стране снова начали получать доходы после двух провальных месяцев. Например, прибыль от продажи 95-го в начале ноября в среднем подросла до 1,2 рубля за литр без учета операционных расходов. Но цифры явно стали позитивнее по сравнению с началом осени, когда было минус 0,2 «деревянного».

Но в большинстве случаев маржа не радует

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «ОМТ-Консалт». Если проводить параллель с серединой сезона, рентабельность 92-го увеличилась до 0,4 рубля за литр, в октябре цифры говорили об аналогичной просадке. Чистая маржа на 31 октября составила минус 3,7 рубля за литр.

Минувшей весной рентабельность от продажи бензина дошла до пика. В апреле речь шла о 12,7 рубля за литр АИ-95, а в случае аналогичного объема АИ-92 — 11,6 рубля. В летний сезон маржа упала из-за ощутимого роста биржевых цен, вызванного авариями на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

Больше всего с наступлением ноября на бензине удалось заработать в Сибирском федеральном округе. Литр 95-го принес доходность 3,47 рубля, а 92-го — 2,87. А просела рентабельность максимально в Северо-Западном и Приволжском федеральном округе.