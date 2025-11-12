Столичных автомобилистов предупредят о футбольных матчах и концертах

Водителей Первопрестольной решили оповещать о масштабных событиях, происходящих в городе, которые могут повлиять на загруженность дорог. Например, она может зависеть от дат футбольных матчей или проведения концертов.

Как сообщает «Коммерсант», для реализации инициативы вдоль московских магистралей установят 140 табло с расширенным функционалом. Соответствующим тендером занимается Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Нововведение позволит углубить интеграцию с городской инфраструктурой, станет больше возможностей для прокладывания комбинированных маршрутов. Помимо всего прочего, новые экраны будут транслировать данные о ближайших перехватывающих парковках с указанием количества свободных мест, что позволит водителям грамотно спланировать пересадку на общественный транспорт. Еще можно рассчитывать на сведения о погодных условиях для конкретных участков пути.

Новые табло собираются смонтировать на основных московских магистралях в 2025 — 2027 годах. На сегодняшний день в городе насчитывается 500 действующих экранов, устаревшие модели со временем демонтируют.