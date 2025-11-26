Российские авто проверят 92-м бензином с повышенной долей этилового спирта

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил Росстандарт проверить, можно ли заправлять отечественные машины бензином АИ-92, содержащим 10% этилового спирта. Согласно актуальным ГОСТам и прочим нормативным документам, на сегодняшний день установлен пятипроцентный порог.

Как сообщают «Известия», соответствующее письмо поступило руководителю Федеральной службы по техническому регулированию и стандартизации. Уточняется, что в ноябре Госдума одобрила в третьем чтении поправки, позволяющие не платить акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве 92-го бензина. Теперь в нем может присутствовать 10% этанола.

В некоторых странах доля этанола в бензине вообще доходит до 85%, но по документам наши «ласточки» могут такого не выдержать. Например, соответствующие предупреждения прописаны в руководстве по эксплуатации LADA Vesta и УАЗ «Патриот». Если заливать в них горючее с запретным составом, владельцам впоследствии могут отказать в ремонте по гарантии.

Теперь наши автопроизводители при участии Росстандарта смогут оценить, способна ли их продукция безопасно переваривать 92-й с непривычно высокой долей этанола. В НАС также призвали ведомство определить, как нужно изменить конструкцию автомобилей для этого.