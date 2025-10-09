Овес нынче дорог, но не весь: стоит ли переходить с дорогого уже бензина на газ

Непрекращающийся рост стоимости бензина и солярки, сопряженный с дефицитом горючего уже во многих регионах, включая Подмосковье, наталкивает на мысль вновь подумать об установки в машину газобаллонного оборудования: «голубое топливо» и дешевле, и мотору приятнее, и дефицита с ним не наблюдается. Эксперты же предложили свое видение вопроса. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ценники на стелах АЗС уже не просто раздражают, а вызывают гнев: горючее в России, что сама добывает нефть и производит бензин, дизель и все остальные виды моторного топлива, продолжает расти. Шутки про США уже не смешны — мы близки к американским тарифам, но по-прежнему далеки от тамошних зарплат. «Потепления» не ожидается, не снижают у нас цены исторически, поэтому сейчас уже многие задумываются о сокращении трат на содержание «железного коня». В частности — ищут варианты сэкономить на заправке.

Идеи про поиск дешевой «горючки» на стороне всегда заканчиваются плохо, а варианты с топливными картами подходят далеко не всем. Но есть ведь старое и проверенное тысячу раз средство: ГБО! Да, на установку придется потратиться, а после еще и регулярно проводить техническое обслуживание, но и чек на заправке заметно снизится.

Судите сами: литр АИ-92 в Подмосковье стоит примерно 61,50 рублей, а газа — 27 рублей. Еще давным-давно опытные таксисты говорили: если разница — две цены, значит надо ставить ГБО. Так вот: разница уже больше двух номиналов. Выходит, пора переоборудовать «ласточку»? Давайте послушаем, что об этом думают эксперты.

Фото: Виктор Лисицын/ globallookpress.com

— Текущая динамика цен на бензин и дизель действительно создает предпосылки для возрождения интереса к ГБО, — говорит заместитель генерального директора по закупкам компании «РесурсТранс» Юлия Кравчук. — Сегодня мы наблюдаем качественно новый виток развития этого сегмента, который кардинально отличается от предыдущих волн популярности ГБО. Ключевой фактор тут — изменившаяся экономика вопроса.

При нынешних ценовых реалиях разница в стоимости километра пробега на газу и бензине достигает двукратного размера. Для коммерческих перевозчиков и служб такси это означает окупаемость инвестиций в современное оборудование четвертого-пятого поколения в течение полугода при интенсивной эксплуатации. Даже частные автовладельцы получают возврат вложений за полтора-два года.

Принципиально важно понимать: сегодняшнее ГБО — это высокотехнологичное решение, интегрированное в штатную электронику автомобиля. Современные системы практически исключают потерю транспортным средством динамических характеристик и полностью соответствуют требованиям безопасности. Стереотипы, связанные с оборудованием предыдущих поколений, утратили актуальность.

Индикатором грядущих изменений служит и стратегия автопроизводителей: появление заводских решений с предустановленным ГБО свидетельствует о серьезности намерений игроков рынка. В ближайшей перспективе мы прогнозируем существенный рост спроса, особенно в сегменте коммерческих перевозок и служб доставки, где экономическая целесообразность проявляется наиболее ярко, — заключает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Однако эксперт Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», придерживается иного мнения:

— Я не думаю, что ГБО снова станет востребованным. Мир шагнул в новую эру и дальнейшее развитие будет идти по другому пути. Инвестиции направлены на разработку и совершенствование этаноловых силовых агрегатов и их производные, а также гибридные варианты в любой коллаборации...

Вывод из столь диаметральных взглядов специалистов следует сделать простой: универсального решения нет, поэтому каждому автовладельцу надо сесть и сделать личный расчет. Выгодно ему переоснащать автомобиль или не выгодно. Технически — это возможно и совершенно безопасно, однако ответить на вопрос о стоимости игры и свеч может только конкретный водитель конкретного автомобиля.