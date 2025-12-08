Российские автомобилисты стали вдвое чаще тратиться на платные дороги

За год количество любителей прокатиться по платным магистралям нашей страны «на халяву» сократилось в два раза. С недобросовестными автомобилистами активно борется «Автодор», проводя последовательную работу по взиманию штрафов. С 2021-го удалось собрать 4,8 млрд рублей.

В интервью «Коммерсанту» цифрами поделился председатель правления вышеупомянутой госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, неплательщиков ищут в том числе с помощью нейросетей. Они анализируют изображения абсолютно всех машин, которые когда-либо проезжали по платным магистралям. Если госномера были видны хотя бы раз, в дальнейшем любой автомобиль можно будет опознать уже без них.

Штрафы за неоплаченный проезд по «платкам» взимаются через суд, подключаются приставы. В прошлом году было направлено 408 тыс. претензий, а в текущем — уже 413 тыс., но такая статистика не означает роста числа неплательщиков, по словам главы «Автодора». Организация нацелена и на тех, кто задолжал в 2020-м и 2021-м.

Напомним, в 2025 году Госавтоинспекция провела около полутора сотен рейдов, разыскивая автомобилистов, разъезжающих на транспорте со скрытыми регистрационными знаками или вообще без них. Наказание за соответствующие гаджеты ужесточили в середине минувшей осени: нынче за их применение лишают «прав».