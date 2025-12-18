В Москве 19 декабря перекроют несколько центральных улиц

В пятницу, 19 декабря, для столичных водителей будут недоступны улицы Ильинка и Варварка. Кроме того, не удастся воспользоваться проездом в районе пятого дома по Красной площади.

Об этом сообщила пресс-служба департамента московского транспорта. Всем, кто сядет за руль, нужно помнить, что Ильинку закроют от Новой площади до Красной. Также не удастся попасть на Варварку на участке от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

В то же время на Ильинке и Варварке будет нельзя воспользоваться парковками. Ограничительные меры начнут действовать практически сразу, как только наступит пятница — на часах пробьет 00:01 по московскому времени.

Уточняется, что схема движения транспорта в Первопрестольной изменится из-за проведения некоего мероприятия. О конкретике речь не идет, но, скорее всего, ситуация связана с проведением прямой линии и большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина.