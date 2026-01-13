На российских автозаправках ощутимо подорожал бензин

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Российского топливного союза (РТС). Эксперты организации отметили, что из-за роста НДС жителям нашей страны теперь приходится больше платить за различные товары и услуги, включая моторное топливо в рознице.
В то же время контроль за 12 тыс. заправок в России продолжает осуществлять Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В случае необоснованного завышения ценников ее специалисты примут необходимые меры.
Напомним, в ноябре и декабре 2025-го стоимость бензина падала, поскольку частники снижали цены на заправках, где стоимость топлива была ощутимо выше, чем у сетей АЗС нефтяных компаний. В конце прошлого года за литр 92-го у нас в среднем просили 61,4 рубля, а в случае 95-го — 66,72 рубля.