На российских автозаправках ощутимо подорожал бензин

С 29 декабря по 12 января в России заметно увеличилась стоимость бензина, в среднем за литр начали брать на рубль больше, чем прежде. Такая ситуация сложилась, поскольку до 22% повысился налог на добавленную стоимость (НДС) с прежних 20%.

Цены на топливо пошли вверх на новогодних праздниках

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Российского топливного союза (РТС). Эксперты организации отметили, что из-за роста НДС жителям нашей страны теперь приходится больше платить за различные товары и услуги, включая моторное топливо в рознице.

В то же время контроль за 12 тыс. заправок в России продолжает осуществлять Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В случае необоснованного завышения ценников ее специалисты примут необходимые меры.

Напомним, в ноябре и декабре 2025-го стоимость бензина падала, поскольку частники снижали цены на заправках, где стоимость топлива была ощутимо выше, чем у сетей АЗС нефтяных компаний. В конце прошлого года за литр 92-го у нас в среднем просили 61,4 рубля, а в случае 95-го — 66,72 рубля.