Спирт в бензин: российские власти подведут под вынужденный ремонт миллионы авто

Новость о том, что отныне в АИ-92 можно совершенно законно добавлять этанол, уже который день горячо обсуждается в Сети: одни уверены, что ничего критичного в этом нет, другие оперирует действующими ранее ограничениями. Мол, если все нормально, то чего же запрещали? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме, способной больно ударить по кошелькам многих отечественных автовладельцев.

Итак, база. Перманентный дефицит горючего в стране в силу вражеских атак на НПЗ признан, по сути, на самом высоком уровне. Более того, предпринимаются оперативные и довольно агрессивные меры по его преодолению. В частности, самую распространенную марку бензина — АИ-92 — производитель может теперь разбавлять до 10% этанолом, что автоматически увеличит объем выпуска топлива на те самые 10% или, как считают эксперты, на 100 000 тонн ежемесячно. Снизятся ли цены? Конечно, нет. А вот последствия для ДВС, особенно, старых обязательно будут. И вот — почему.

Во-первых, расход такого «этанолового» топлива — выше, а «калорий» — меньше. Иными словами, педаль газа перестанет гарантировать достижение привычных результатов: мотор станет работать хуже, не ровно, с провалами. Во-вторых, «алкоприсадка» поднимет всю взвесь, годами накапливаемую в бензобаке, и погонит эту грязь по топливопроводу прямиком к форсункам, которые «спасибо», конечно, не скажут.

Пункт третий: резинотехнические изделия. Прокладки, трубки, сальники от такого «партнерства» долго не протянут, а уж проблемы с вечно текущим уплотнением тех же форсунок на автомобилях самого известного отечественного автобренда приобретет и вовсе характер стихийного бедствия. Вы, наверное, курсе, что гоночные машины, заправляемые топливом с добавлением спирта, хранят с пустыми резервуарами, а заправляют только перед гонкой?

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Причина — в топливопроводах, которые быстро растворяются и начинают подтекать именно от добавления этанола. Пластиковые топливные баки, которые на многих машинах стоят с завода, а также были установлены уже после — даже обсуждать не будем, им точно хана от такого соседства.

Конечно, относительно свежие европейские, скажем, транспортные средства строились уже с учетом использования «биотоплива», как называют бензин с такими добавками. Но скажите, вы когда последний раз свежие европейские «тачки» на российских автоприлавках видели? А что касается древнего, как древко копья, отечественного автопарка с его средним возрастом в 15,5 лет, то он нуждается в ином горючем.

На выходе есть очень большие вопросы как к эксплуатации машин с пробегом, так и к работе автомобилей новых, отечественных, чьи ГОСТы к такому количеству этанола в топливе просто не готовы. Поговаривают, что черным по белому прописаны максимум 5% присадки, а тут — вдвое больше. Вывод один: заправляйте автомобиль 95-м бензином и не ждите чудес. Их не бывает.