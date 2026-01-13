Подорожал проезд от Москвы до Солнечногорска по трассе М-11 «Нева»

После окончания новогодних праздников отечественным автомобилистам придется больше тратиться на платный участок трассы М-11 «Нева». Например, с учетом времени суток и направления движения хозяевам легковых машин предстоит выложить на 10-100 рублей больше, чем прежде.

Как пояснил оператор участка трассы М-11 «Нева» от Москвы до Солнечногорска, тарифы увеличили в связи с индексацией, которая проходит ежегодно. В итоге по будням стоимость поездки выросла до 1130 рублей, в выходные — до 1500 «целковых».

В зависимости от дня недели путь до Зеленограда обойдется в 620 или 820 рублей. В случае ЦКАД теперь нужно заплатить 880 либо 1200 «деревянных». Дорога до Шереметьево-1 оценивается в 680 рублей, а до Шереметьево-2 — в 500 рублей, и уже без альтернатив.

Напомним, транспондер позволяет сэкономить до 65% по сравнению с разовой оплатой проезда. Прайс абонементов остался прежним, несмотря на наступление нового года. За восемь поездок по маршруту Москва — Солнечногорск просят 6440 рублей, за три десятка — 13 650.