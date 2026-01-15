Из-за непогоды 16 января московских водителей призвали пересесть на метро

Об этом сообщается в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно». Представители ведомства предупредили местное население и гостей Первопрестольной, что самым быстрым способом добраться до точки назначения будет только подземный транспорт — метрополитен.
Вместо автомобилей подземку настоятельно рекомендуют использовать в Центральном административном округе (ЦАО), а также на территории Западного (ЗАО) и Юго-Западного (ЮЗАО).
Ожидается, что нормально ехать на машине помешают сразу несколько факторов. Речь идет о снижении средней скорости из-за непогоды, а также мелких авариях и ремонтных работах на ряде магистралей.