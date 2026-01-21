Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 и 23 января

В предстоящие четверг и пятницу, 22 и 23 января, жителям и гостям Первопрестольной настоятельно рекомендуют пересесть на общественный транспорт, оставив личные автомобили в гараже или на парковке. Помимо возможных локальных ограничений, водителям способны спутать карты погодные условия.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает столичный департамент транспорта. Уточняется, что завтра и послезавтра в Центральном, а также Западном, Северо-Западном, Северо-Восточном, а также Северном административных округах могут измениться привычные маршруты для автомобилистов — им придется искать пути объезда.

Вместо легковушек горожанам предлагают пользоваться метрополитеном, МЦК и МЦД. Но если непременно нужен автомобиль, за руль лучше садиться в более позднее время. Если удастся сделать это после восьми часов вечера, то есть шансы сэкономить время в пути.

Представители ведомства предупреждают, что в обозначенные даты у водителей есть шанс столкнуться с более сложной дорожной обстановкой в том числе из-за мелких ДТП и ремонтных работ.