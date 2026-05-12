В Москве 16 мая перекроют дороги из-за мотофестиваля

В ближайшую субботу, 16 мая, столичным водителям не удастся проехать по Садовому кольцу. Будет недоступен довольно длинный список центральных городских улиц и набережных. По ним не удастся проехать из-за традиционного ежегодного мотофестиваля.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на московский департамент транспорта, автомобильное движение начнет возвращаться в привычное русло по мере прохождения мотоколонны.

В субботу с 12:50 автомобили не смогут попасть на внешнюю сторону Садового кольца, в то же время для проезда будут недоступны улицы Смоленская, Большая Дорогомиловская и Косыгина. Аналогичная участь ждет Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, Бородинский мост и съезды с него в сторону набережной Тараса Шевченко.

Еще 16 мая с 00:01 до 19:00 не будет движения на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях. На той же улице от Мичуринского проспекта до дома 20 по Косыгина ограничат проезд с 08:00 до 19:00.

Но и это еще не все: c 00:01 14 мая до 23:59 17 мая водителям необходимо избегать Университетскую площадь в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. Также проезд для машин закроют 15 мая с 00:01 до 07:00 на упомянутой площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в сторону последней.