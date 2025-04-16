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Половина московских такси превратится в электрокары к 2030 году

Власти сделают это и для экологии, и для комфорта пассажиров

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что уже через пять лет до половины столичного таксопарка займут электромобили. Градоначальник подчеркнул, что рынок перевозок стал полностью «белым».

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Половина московских такси превратится в электрокары к 2030 году

Такая информация появилась в официальном телеграм-канале г-на Собянина. По его словам, сейчас в Москве и Подмосковье в качестве такси трудится около 200 тыс. автомобилей. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 15%. Какой процент составляют электрокары, мэр не уточнил.

Московский таксопарк сейчас является одним из самых «молодых» в Европе, поскольку средний возраст его машин составляет 3,2 года. В 2024-м такси перевезли рекордное количество пассажиров — по 1,73 млн в сутки. В общей сложности 623 млн человек воспользовались услугами автомобилей с шашечками.

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