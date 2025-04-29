КамАЗ представил электробус нового поколения для городских маршрутов

КамАЗ-52222 превосходит предыдущую модель с индексом 6282 по ключевым параметрам, включая запас хода и пассажирский комфорт. Его особенностью также стала динамическая система освещения салона и обновленный климат-контроль.

На улицах Москвы новинка появится уже в апреле

На выставке «Электротранс» в Москве КамАЗ презентовал перспективный электробус 52222 поколения А5, представляющий, по заявлениям разработчиков, более экологичную альтернативу традиционному общественному транспорту.

Ключевым новшеством стала батарея российского производства емкостью 230 кВт*ч. Движение обеспечивается двумя синхронными электромоторами по 180 кВт каждый, а запас хода составляет не менее 100 км. На городских станциях автобус может полностью зарядиться за 55 минут, что делает модель практичным решением для интенсивной городской эксплуатации.

Основные обновления затронули зону для пассажиров. Широкие дверные проемы (до 1380 мм), усовершенствованная система открывания дверей и увеличенные накопительные площадки призваны снизить заторы при посадке. Салон рассчитан на 85 человек и 35 посадочных мест, в нем также присутствуют зона для багажа и интеллектуальная система освещения, автоматически подстраивающая цветовую температуру в зависимости от времени суток.

Для водителей обеспечили более комфортное рабочее место с эргономичной панелью приборов и улучшенным креслом. За безопасность отвечают современные системы: ABS, ASR и электронный контроль торможения.

Первые 400 электробусов новой модели поступят в парк «Мосгортранса» уже в апреле 2025 года.