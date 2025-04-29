Дептранс Москвы сообщил, что нелегальных таксистов в столице стало меньше

По данным Департамента транспорта Москвы, за первые три месяца 2025 года на спецстоянки было перемещено более 1,5 тысяч автомобилей нарушителей — на 33% меньше, если сравнивать с показателями за аналогичный период 2024-го. В пресс-службе подчеркивают, что таких результатов удалось добиться благодаря активным мерам противодействия.
Нелегальные перевозчики создают риски для пассажиров, поскольку работают без страховки, могут использовать неисправные автомобили и не соблюдают требования режима труда и отдыха водителей. Отмечается также и то, что борьба с такими таксистами поможет привести сферу в соответствие с высокими требованиями транспортного комплекса столицы.
Максим Ликсутов подчеркнул, что борьба с нелегальными перевозчиками будет продолжена в рамках исполнения поручений мэра Сергея Собянина о повышении безопасности и комфорта городского транспорта.