В России предлагают ввести единый цвет для всех каршеринговых авто

Депутат из Санкт-Петербурга Михаил Ветров выступил с предложением ввести единую цветовую маркировку для всех прокатных автомобилей в России. Инициатива предполагает окрашивание в одинаковый сигнальный цвет всех машин каршеринга вне зависимости от оператора.

Как сообщает RT, в обращении на имя министра транспорта Ветров подчеркнул необходимость визуального выделения каршеринговых авто с целью повышения безопасности. По его мнению, это поможет другим участникам движения заранее распознавать такие машины и быть более внимательными, ведь водители прокатных ТС часто допускают рискованные маневры из-за недостатка опыта.

Также депутат предлагает ужесточить требования к пользователям каршеринга: повысить минимальный возраст с 18 до 20 лет и ввести обязательное требование двухлетнего стажа вождения. Эти меры, по его словам, должны снизить аварийность, закрыв доступ к сервисам краткосрочного автопроката неопытной молодежи.

В случае одобрения инициативы Минтрансом единый стандарт окраски может быть внедрен для всех операторов проката автомобилей в России. Подобные меры, кстати говоря, применяются в некоторых европейских странах, где арендные автомобили выделяют специальными цветами или наклейками.