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Минпромторг одобрил расширение условий по локализации на каршеринг

Соответствующий закон планируют принять максимально быстро

Похоже, что в плане локализации рынок каршеринга действительно ждет такая же судьба, как и сферу такси. Идею создания аналогичных правил для арендных автомобилей поддержали в Минпромторге.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Минпромторг одобрил расширение условий по локализации на каршеринг

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу вышеупомянутого ведомства Антона Алиханова, выступившего на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Оказалось, что на недавней встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сенаторы предложили расширить действие закона о локализации такси на каршеринговые машины.

Г-н Алиханов отметил, что Минпромторг «горячо» поддерживает озвученную идею, и пообещал «максимально быстро двигаться» для того, чтобы инициатива была закреплена законодательно.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», тем временем операторы такси и каршеринга значительно увеличили закупки иномарок посредством лизинга. Основной причиной стал предстоящий закон о локализации автомобилей для перевозок, который ограничит использование иностранных моделей в коммерческих целях.

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