Минпромторг одобрил расширение условий по локализации на каршеринг

Похоже, что в плане локализации рынок каршеринга действительно ждет такая же судьба, как и сферу такси. Идею создания аналогичных правил для арендных автомобилей поддержали в Минпромторге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу вышеупомянутого ведомства Антона Алиханова, выступившего на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Оказалось, что на недавней встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сенаторы предложили расширить действие закона о локализации такси на каршеринговые машины.

Г-н Алиханов отметил, что Минпромторг «горячо» поддерживает озвученную идею, и пообещал «максимально быстро двигаться» для того, чтобы инициатива была закреплена законодательно.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», тем временем операторы такси и каршеринга значительно увеличили закупки иномарок посредством лизинга. Основной причиной стал предстоящий закон о локализации автомобилей для перевозок, который ограничит использование иностранных моделей в коммерческих целях.