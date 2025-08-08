Новые правила для пользователей каршеринга заработают в Москве 1 сентября

С начала календарной осени москвичам не удастся арендовать автомобиль для короткой поездки без прохождения верификации с помощью портала mos.ru. Нововведения с 1 сентября должны отвадить от каршеринга злостных лихачей.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, более жесткие правила аренды машин также позволят оперативнее устанавливать личность водителя, который стал участником дорожной аварии или в случае другой чрезвычайной ситуации. На верификацию не придется тратить много времени, потребуется всего лишь подтвердить свою учетную запись на вышеупомянутом ресурсе в режиме онлайн.

Остается сказать, что новые правила использования каршеринговых машин вступят в силу в начале осени, однако до ноября будет длиться тестовый период. В его рамках автомобилистам начнут приходить сообщения-подсказки о том, как вести себя в изменившихся обстоятельствах.

