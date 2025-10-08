Стало известно, как каршеринг Москвы изменился за 10 лет

В нашей стране каршеринг прежде всего появился в столице. Сервис удалось превратить в неотъемлемую часть городской мобильности за счет слаженной работы города, операторов и финансовых вливаний со стороны правительства Первопрестольной.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский дептранс. Официально столичный каршеринг запустили в первой половине сентября 2015 года, поначалу было доступно всего 350 автомобилей. На тот момент ими пользовались около 30 тыс. человек.

За прошедшее десятилетие любители краткосрочной аренды машин совершили на них 365 млн поездок. Количество активных пользователей выросло до 1,7 млн, а автопарк расширился до 40 тыс. «железных коней».

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, московские власти вкладываются в каршеринг на протяжении семи лет. Операторам сервиса в общей сложности было выделено 1,4 млрд рублей, что компенсировало часть расходов на приобретение 65 тыс. новых машин. Кстати, дело не ограничилось экземплярами с традиционными ДВС, были закуплены и электрокары, не говоря уже о люксовых моделях.

