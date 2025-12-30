Россиянам рассказали, почему такси в Новый год не может быть дешевым

Скачок цен на такси в новогодние праздники не может быть поводом для искусственного регулирования в сфере пассажирских перевозок. Ажиотажный спрос неминуемо сделает поездки с шофером дороже, чем обычно.

В беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что введение потолка цен на такси при высоком спросе грозит прямым ущербом как пассажирам, так и отрасли в целом. Если административно зафиксировать низкую цену в пиковый период, водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей в праздничный день вместо того, чтобы зарабатывать деньги, которые могут получить и в обычный день, пояснил парламентарий.

По словам г-на Федяева, доступный ценник спровоцирует тотальный дефицит. То есть таксистов придется ждать очень долго, и это произойдет как раз в тот момент, когда люди больше всего нуждаются в безопасной поездке домой. Кроме того, часть перевозчиков предпочтет уйти в тень, собирая заказы через соцсети или чаты.

