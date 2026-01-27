Столичных таксистов призвали не обирать москвичей из-за снегопада

Поскольку Первопрестольную накрыло очередным мощным снегопадом, в отдельных локациях взлетела стоимость поездок на такси. Заметив сложившуюся ситуацию, местные власти обратились к перевозчикам с просьбой поумерить аппетиты.

Как сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент транспорта, службы такси призвали постоянно отслеживать ценники на пассажирские перевозки и принимать меры, позволяющие не обдирать москвичей и гостей столицы как липку.

Повышенные коэффициенты наблюдались в определенных районах, где на линию вышло меньше шоферов. В итоге повышение цен стало необходимостью для выполнения заказов.

В то же время таксисты не задирали ценники в основных точках притяжения. К десяти часам утрам трудиться вышло такое же количество водителей, как и неделю назад при нормальной погоде.

Напомним, сильный снегопад, начавшийся в Москве вечером 26 января, может продолжаться с разной интенсивностью вплоть до 29 января. Объявлен оранжевый погодный уровень, вместо автомобилей рекомендуется пересаживаться на метро.