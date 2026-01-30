Из-за снегопада и пробок такси в Москве подорожало минимум в 3 раза

Ценник поездок на такси в столице взлетел в 3-3,5 раза, что спровоцировало сразу два фактора: обильный снегопад и девятибалльная загруженность дорог. Такая ситуация сложилась вечером 29 января, в минувший четверг.

Как сообщает РИА «Новости», вчера в 18:20 по московскому времени таксисты начали брать за поездки из центра Первопрестольной в разы больше денег, чем при нормальной погоде. Причем в пути предстояло провести примерно вдвое больше времени по сравнению с обычными буднями.

Сложившаяся из-за непогоды ситуация подтолкнула многих москвичей и гостей столицы к тому, чтобы довериться водителям автомобилей с «шашечками». И это неудивительно, ведь сидеть в теплом салоне прогретой машины гораздо приятнее, чем бесконечно месить ногами основательно надоевшую снежную кашу. В итоге заказов было гораздо больше, чем свободных машин.

Подземка в такие дни выглядит более надежно, но далеко не всем она по душе, как и прочий общественный транспорт, на который активно призывали пересаживаться представители ГИБДД и местные власти.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки накануне последнего рабочего дня достигли девяти баллов, сложнее всего было проехать как раз в центре. И не мудрено, ведь высота сугробов достигла почти рекордных значений.