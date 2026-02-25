Москвичи стали реже выезжать на дороги на собственных автомобилях

По итогам прошлого года в Первопрестольной снизилось количество машин, появляющихся на дорогах. В частности, поток сократился до 2,79 млн штук в сутки.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. По словам градоначальника, в то же время в Москве ставят на учет больше автомобилей.

За обозначенный период доля поездок на городском транспорте подросла до 70%. То есть москвичи все чаще отказываются от передвижения на личных авто. Например, в 2010-м за сутки на местных магистралях фиксировали в районе 3 млн машин. С тех пор в регионе на 60% увеличилось число зарегистрированных автомобилей, речь идет о прибавке на 3,4 млн.

По словам г-на Собянина, в 2026-м в столице продолжат развивать инфраструктуру для всех видов транспорта. Мэр анонсировал появление 11 беспилотных трамваев и запуск первого участка новой Рублево-Архангельской линии метро.