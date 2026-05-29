Московские таксисты стали на 30,5% чаще совершать правонарушения

В прошлом году таксисты в Первопрестольной совершили около 14 тыс. административных правонарушений. По сравнению с 2024-м, их количество выросло на 30,5%.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на подсчеты Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). По словам экспертов, в то же время аварийность в случае автомобилей с шашечками упала на 6,5%. Количество пострадавших в ДТП с их участием снизилось на 5,1%, плюс на 30,4% сократилась смертность.

Столичный пассажиропоток в такси составляет 1,67 млн человек в сутки, рассказал начальник Управления развития таксомоторных перевозок московского департамента транспорта Сергей Алексюк. И добавил, что в Первопрестольной трудится 46 тыс. зарегистрированных перевозчиков и четверть миллиона аттестованных водителей. По городским магистралям легально ездит 207,6 тыс. автомобилей такси.

Г-н Алексюк также отметил, что скоро в Москве разрешат работать самозанятым таксистам без регистрации. Такие нововведения одновременно вступят в силу и в столице, и в Подмосковье. Ожидается, что все необходимые согласования будут завершены в ближайший месяц.

