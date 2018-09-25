Владельцы LADA начали получать миллионы за бракованные авто

На форумах в сети идут ожесточенные обсуждения поломок автомобилей LADA — владельцы делятся друг с другом лайфхаками, как избежать эксплуатационных проблем, а заодно и сэкономить на ремонте. Но пока одни сидят в интернетах, другие отсуживают миллионы за выявленные заводские недостатки.
Как вам такой расклад: купил без малого за 400 000 рублей LADA Granta, а потом получил за обнаруженный брак 1 000 000 сверху? Именно так обогатился за счет официального дилера АВТОВАЗа в Ижевске владелец «Гранты», у которой через полгода после покупки сломался мотор. В автосалоне потребителю в ремонте отказали, послав на три веселых буквы с доводами о не гарантийном случае.
Явно не счастливый обладатель устройства системы Granta пошел в суд, где была назначена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что поломка соответствует условиям гарантийного обслуживания.
В итоге Фемида обязала дилера произвести ремонт двигателя, а вместе с тем выплатить немногим больше 1 400 000 рублей. В частности, компенсацию морального вреда и судебных издержек, а также штраф за отказ урегулировать конфликт с потребителем в досудебном порядке.
Чуть меньше удалось взыскать с продавца владельцу флагманской LADA Vesta в Екатеринбурге. Суд потребовал с дилера выплатить почти 1 200 000 рублей за целую россыпь конструктивных недостатков и отказ от выполнения гарантийных обязательств.
Свыше 600 000 рублей отсудил у вазовцев хозяин LADA Kalina в Нижнем Новгороде — автомобиль и вовсе сгорел из-за неисправности в электропроводке. Кстати сказать, АВТОВАЗ своевременно провел сервисную кампанию, отозвав 107 000 народных «ягодок», а заодно и страдающие аналогичным заболеванием Granta, включая версию Sport. А то ведь погореть могли и собственники машин, и сам автопроизводитель.