Владельцы LADA начали получать миллионы за бракованные авто

Фото и видео: АвтоВзгляд
На форумах в сети идут ожесточенные обсуждения поломок автомобилей LADA — владельцы делятся друг с другом лайфхаками, как избежать эксплуатационных проблем, а заодно и сэкономить на ремонте. Но пока одни сидят в интернетах, другие отсуживают миллионы за выявленные заводские недостатки.
Лика Затворная

Как вам такой расклад: купил без малого за 400 000 рублей LADA Granta, а потом получил за обнаруженный брак 1 000 000 сверху? Именно так обогатился за счет официального дилера АВТОВАЗа в Ижевске владелец «Гранты», у которой через полгода после покупки сломался мотор. В автосалоне потребителю в ремонте отказали, послав на три веселых буквы с доводами о не гарантийном случае.

Явно не счастливый обладатель устройства системы Granta пошел в суд, где была назначена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что поломка соответствует условиям гарантийного обслуживания.

В итоге Фемида обязала дилера произвести ремонт двигателя, а вместе с тем выплатить немногим больше 1 400 000 рублей. В частности, компенсацию морального вреда и судебных издержек, а также штраф за отказ урегулировать конфликт с потребителем в досудебном порядке.

Чуть меньше удалось взыскать с продавца владельцу флагманской LADA Vesta в Екатеринбурге. Суд потребовал с дилера выплатить почти 1 200 000 рублей за целую россыпь конструктивных недостатков и отказ от выполнения гарантийных обязательств.

Свыше 600 000 рублей отсудил у вазовцев хозяин LADA Kalina в Нижнем Новгороде — автомобиль и вовсе сгорел из-за неисправности в электропроводке. Кстати сказать, АВТОВАЗ своевременно провел сервисную кампанию, отозвав 107 000 народных «ягодок», а заодно и страдающие аналогичным заболеванием Granta, включая версию Sport. А то ведь погореть могли и собственники машин, и сам автопроизводитель.

суд, АВТОВАЗ, двигатель, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, безопасность дорожного движения, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, автосервис, ремонт, автосалоны, продать машину, купить машину, техническое обслуживание
25 сентября 2018
328