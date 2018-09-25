Владельцы LADA начали получать миллионы за бракованные авто

Как вам такой расклад: купил без малого за 400 000 рублей LADA Granta, а потом получил за обнаруженный брак 1 000 000 сверху? Именно так обогатился за счет официального дилера АВТОВАЗа в Ижевске владелец «Гранты», у которой через полгода после покупки сломался мотор. В автосалоне потребителю в ремонте отказали, послав на три веселых буквы с доводами о не гарантийном случае.

Явно не счастливый обладатель устройства системы Granta пошел в суд, где была назначена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что поломка соответствует условиям гарантийного обслуживания.

В итоге Фемида обязала дилера произвести ремонт двигателя, а вместе с тем выплатить немногим больше 1 400 000 рублей. В частности, компенсацию морального вреда и судебных издержек, а также штраф за отказ урегулировать конфликт с потребителем в досудебном порядке.