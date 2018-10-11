Когда не нужно платить за эвакуацию машины на штрафстоянку

Подобные автомобили продолжают эвакуировать и сейчас, об этом информирует официальный аккаунт «Московский транспорт» в микроблоге. Даже если транспорт припаркован по всем правилам, его тоже могут поместить на грузовик с манипулятором и отправить в «автотюрьму».

Автомобилисты, получившие такой «подарок», сбиваются с ног: никакой справочной информации, куда отправляют неопознанные машины, ответственные за это службы издевательски не дают. Поезжайте, мол, и сами проверьте все штрафные стоянки.

В столице безномерных «потеряшек», чьи водители не нарушали правил парковки, увозят по трем адресам: улица Южнопортовая, вл. 37а, проезд Энтузиастов, вл. 3 и Варшавское шоссе, территория напротив вл. 263. Если же автомобиль стоял с нарушением Правил, то искать его придется по всем штрафстоянкам Москвы.

Стоит отметить, что за эвакуацию с платных мест владельцу платить не придется. Кроме того, представители «Московского транспорта» утверждают, что в результате этих работ было найдено 500 авто, находившихся в розыске.