Audi заплатит 800 000 евро за обман покупателей

Решение о назначении санкций для Audi было принято прокуратурой Мюнхена. Административный приказ против производителя говорит о сумме в пять миллионов евро в качестве максимальной меры за халатное несоблюдение законов и еще 795 млн. — за незаконное получение денежной выгоды, сообщает пресс-служба концерна Volkswagen, в который входит Audi.

Проштрафившаяся компания принимает наказание, а значит обязуется выплатить обозначенные суммы. Такое положение дел несомненно повлияет на финансовое положение Volkswagen AG и негативно скажется на показателях за текущий год. Руководство концерна надеется, что штрафная выплата станет заключительным этапом в разбирательстве последствий дизельгейта.

Напомним, что летом был задержан Рупер Штадлер, теперь уже экс-руководитель компании Audi. Ему было предъявлено обвинение в подлоге данных о содержании выхлопных газов дизельных моторов.