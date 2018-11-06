В Москве стремительно растет популярность каршеринга

По мнению г-на Ликсутова, столь стремительный рост популярности московского каршеринга — услуги краткосрочной аренды автомобилей — связан с расширением автопарка операторов, корректировкой тарифов, введением бонусных программ, а также появлением новых опций. К примеру, теперь водители могут взять на прокат машину с детским креслом.

Кроме того, с недавних пор многие компании, предлагающие моторизованным гражданам автомобили, работают и в крупных городах ближайшего Подмосковья, а не только в столице и в аэропортах. Машины некоторых операторов доступны в Реутове, Долгопрудном, Мытищах и Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на Максима Ликсутова.

Добавим, что на сегодняшний день услугу каршеринга в Москве предоставляют 15 компаний, располагающих в общей сложности 13 000 автомобилей. Чтобы арендовать машину, водителю необходимо скачать мобильное приложение и пройти процедуру регистрации: ввести свои персональные данные, а также загрузить фотографии «прав» и первой страницы паспорта.