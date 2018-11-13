В Москве резко сократят количество машин такси

По информации московских властей, в минувшем году было выдано без малого 50 000 лицензий в самой столице и немногим меньше 130 000 разрешений — в Подмосковье. Из областных перевозчиков почти половина трудится в Первопрестольной.

Пару лет назад кафедра автомобильных перевозок МАДИ рассчитала требуемое количество машин такси для города. Сейчас же, судя по всему, этих самых машин стало слишком много. Во всяком случае, в настоящий момент изучается вопрос ограничения их количества, а также «подходы и необходимость применения такой законодательной инициативы», — приводит слова заместителя руководителя департамента Дмитрия Пронина агентство «Москва».

Напомним, что в связи с инициативой о законодательном запрете на участие он-лайн агрегаторов такси в ценообразовании подобных услуг, крупнейшие сервисы страны выступили с коллективным заявлением против такого нововведения. По мнению представителей «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Maxim» и «Везет», единый максимальный тариф — основа работы онлайн-перевозчиков. Ведь именно он позволяет передать заказ клиента ближайшему шоферу, а также сократить до минимума время подачи автомобиля и сформировать цену поездки, которая не изменится в пути.