5 премиальных кроссоверов с пробегом по цене нового Hyundai Creta

Hyundai Creta продается у нас в четырех комплектациях с двумя бензиновыми моторами на выбор — 1,6 литровой «четверкой» мощностью 123 л. с. и 150-сильным 2-литровым силовым агрегатом. Автомобиль предлагается с передним или полным приводом с шестиступенчатой «механикой» или шестискоростным «автоматом».

Стоимость «корейца» варьируется от 922 000 до 1 300 000 рублей. За такие деньги на вторичном рынке можно приобрести кроссоверы престижных марок не старше 2014—2015 годов выпуска. Причем речь идет не только о компактных паркетниках, но и более крупных машинах.