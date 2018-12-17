5 премиальных кроссоверов с пробегом по цене нового Hyundai Creta

В течение одиннадцати месяцев этого года компактный паркетник Hyundai Creta с огромным отрывом лидирует среди одноклассников в рейтинге продаж. Несмотря на его очевидные преимущества в бюджетном сегменте, напомним, что на вторичном рынке за те же деньги найдутся не менее достойные альтернативы, и в их числе немало сравнительно свежих кроссоверов премиум-класса.
Hyundai Creta продается у нас в четырех комплектациях с двумя бензиновыми моторами на выбор — 1,6 литровой «четверкой» мощностью 123 л. с. и 150-сильным 2-литровым силовым агрегатом. Автомобиль предлагается с передним или полным приводом с шестиступенчатой «механикой» или шестискоростным «автоматом».
Стоимость «корейца» варьируется от 922 000 до 1 300 000 рублей. За такие деньги на вторичном рынке можно приобрести кроссоверы престижных марок не старше 2014—2015 годов выпуска. Причем речь идет не только о компактных паркетниках, но и более крупных машинах.
Audi Q5
Чаще всего на вторичном рынке в ценовом диапазоне от 920 000 до 1 300 000 рублей среди премиальных четырехлетних кроссов встречаются представители марки Audi. Так что вместо корейского «бюджетника» есть возможность приобрести, например, полноприводный Q5 первого поколения (после рестайлинга) 2015 года выпуска за 1 200 000 рублей.
Причем речь идет об экземплярах, заряженных 2-литровым мотором мощностью 225 л. с. с восьмиступенчатым «автоматом». Пробег — от 50 000—60 000 километров. Кроме того, за такие деньги в огромном количестве предлагаются трехлетние Audi Q3.
Возможно, не стоит стесняться и выбрать вместо нового Hyundai Creta трехлетний Mercedes-Benz GLA-класса, который на «вторичке» предлагается в отличном состоянии всего за 1 140 000 рублей.
По такой цене вполне реально приобрести переднеприводный кроссовер с 1,6-литровым бензиновым мотором и семиступенчатым «роботом». Пробег таких экземпляров может стартовать от 50 000—60 000 километров. С аналогичным ценником встречаются также и более старшие и мощные модели Mercedes-Benz GLK.
BMW X3
Кто не мечтает о настоящем «баварце»? К тому же речь идет об авто 2014—2015 года выпуска, а именно — о BMW X3 с индексом F25. За 1 150 000—1 200 000 рублей можно рассчитывать на полноприводный BMW X3 20i xDrive, заряженный бензиновым 2-литровым 184-сильным мотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Трудовой стаж таких экземпляров может составлять всего 50 000 верст. Еще дешевле — стоимостью меньше миллиона — доступны компактные кроссоверы BMW X1 2014 года выпуска.
Если кто-то уже позабыл о старом добром Land Rover Freelander, который перестал выпускаться в 2014-м, то мы напомним, что на вторичном рынке последние экземпляры знаменитых английских «вездеходов» доступны по цене от 1 050 000 рублей.
Речь идет о полноприводных рестайлинговых «Фрилах» второго поколения с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». Пробег таких внедорожников может составлять 60 000—70 0000 километров.
Infiniti QX50 (EX)
Как ни странно, дороже всех перечисленных премиальных кроссоверов оказался на «вторичке» Infiniti QX50 первого поколения (до рестайлинга) 2014—2015 года выпуска. Когда-то он носил индекс EX. Таких предложений совсем немного, но стоимость почти всегда не меньше 1 250 000−1 300 000 «дереваянных».
Речь идет о полноприводных автомобилях, оснащенных 2,5-литровым двигателем мощностью 222 л. с., который работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Как правило, пробег указанных QX50 совсем небольшой — всего от 30 000 километров.