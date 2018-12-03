Почему с российскими таксистами станут работать психологи

Представители службы такси «Ситимобил» рассказали о необычной вакансии: их водителям, как и любым другим людям иногда необходима психологическая помощь. Ведь и у них могут возникнуть душевные проблемы, а посодействовать в их решении некому.

Нет особого смысла напоминать, что извозчик — это непростая профессия. Таксистам изо дня в день приходится общаться с разными людьми, притом им независимо ни от чего нужно быть вежливыми, внимательными и уравновешенными. Вот и выходит, что шоферам, как никому другому, требуется эмоциональная разгрузка.

Любопытно, что такому директору по заботе самому придется вызывать такси под видом обычного клиента и деликатно беседовать с водителем, выявляя проблемные точки и составляя психологический портрет.