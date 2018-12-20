В Москве удваивают штраф за неоплату парковки

В Мосгордуму поступил проект поправкти в статью 8.14 КоАП Москвы, которая устанавливает штраф за неоплату парковки на улицах города. Сейчас за нарушение полагается 2500 рублей штрафа. Депутаты гордумы из комиссии по законодательству, подготовившие законопроект, предлагают увеличить сумму вдвое — до 5000 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одни сутки стоянки в той или иной зоне платной парковки на улицах города обходятся автовладельцу от 960 до 7100 рублей. Таким образом, в ряде мест не платить за стоянку сейчас выгоднее: 2500 рублей штрафа явно меньше 7100 рублей за суточную стоянку.

Такая ситуация, напомним, сложилась в зоне платной парковки столицы после 15 декабря 2018 года, когда Дептранс резко поднял расценки — до 380 рублей в час, отменив бесплатную парковку по воскресеньям. Это решение вызвало бурю возмущения у автомобилистов города.

В частности, в знак протеста против парковочной политики властей столицы 23 декабря 2018 года в 14 часов в городском парке Сокольники намечен митинг автовладельцев.