В Москве удваивают штраф за неоплату парковки

Вслед за повышением в несколько раз стоимости парковки в центре столицы, власти города намерены оперативно увеличить штрафы за неоплату по новым драконовским тарифам.
Максим Строкер

В Мосгордуму поступил проект поправкти в статью 8.14 КоАП Москвы, которая устанавливает штраф за неоплату парковки на улицах города. Сейчас за нарушение полагается 2500 рублей штрафа. Депутаты гордумы из комиссии по законодательству, подготовившие законопроект, предлагают увеличить сумму вдвое — до 5000 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одни сутки стоянки в той или иной зоне платной парковки на улицах города обходятся автовладельцу от 960 до 7100 рублей. Таким образом, в ряде мест не платить за стоянку сейчас выгоднее: 2500 рублей штрафа явно меньше 7100 рублей за суточную стоянку.

Такая ситуация, напомним, сложилась в зоне платной парковки столицы после 15 декабря 2018 года, когда Дептранс резко поднял расценки — до 380 рублей в час, отменив бесплатную парковку по воскресеньям. Это решение вызвало бурю возмущения у автомобилистов города.

В частности, в знак протеста против парковочной политики властей столицы 23 декабря 2018 года в 14 часов в городском парке Сокольники намечен митинг автовладельцев.

В числе выдвигаемых ими требований — отставка главы Детранса Москвы Максима Ликсутова.

— Мы осуждаем данное предложение, считая его абсолютно неуместным, необоснованным и несоответствующим сложившимся реалиям. Взять хотя бы огромное количество технических ошибок, допускаемых комплексами фотовидеофиксации. Накладываемый при этом на водителей административный штраф потом практически невозможно обжаловать. Инвалидов привлекают к административной ответственности за парковку на стоянке, если нет подтверждения о включении в соответствующий реестр. Только на одних таких штрафах бюджет города пополняется на немыслимые суммы в миллиарды рублей, — прокомментировал планы столичных властей увеличить штрафы глава комитета труду и социальной политике Госдумы депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

парковка, штрафы, платная парковка, дептранс
20 декабря 2018
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