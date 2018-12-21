МФЦ не обязывает обращаться за услугой по замене «прав», предлагая альтернативу в виде ГИБДД

Она только замечает, что «центры „Мои документы“ не обязывают жителей обращаться за данной услугой в центры госуслуг. Сотрудники информируют жителей, подающих документы, о сроке изготовления водительских прав, а также об альтернативных возможностях подачи заявления: в данном случае — напрямую в отделение ГИБДД». Но позвольте, именно это и написано в расстроившей чиновников публикации. Что тут опровергать-то?

Ну, а затем идет откровенный пересказ публикации: долгие «откровения» о том, как сотрудники МФЦ копируют документы заявителя, отправляют в ГИБДД и что автоинспекция с ними делает, прежде чем вернуть обратно. При этом чиновница подтверждает тезис журналиста о том, что ее ведомство выступает по сути в роли почтового отделения: «центры госуслуг „Мои Документы“ являются посредником между жителями и органами исполнительной власти, а также другими ведомствами». Так на что, спросим еще раз, обижаться, если обо всем этом в «спорной» публикации и было сказано?

Единственное, правда, о чем не написал автор, так это о том, что попутно с подачей заявления о переоформлении водительского удостоверения, граждане могут за один визит в «Мои Документы» оформить целый ряд других документов. Так ведь и материал был посвящен не пиару МФЦ, а одному-единственному аспекту его деятельности, описанному, как мы видим из «опровержения» с репортажной точностью. Впрочем, судите сами: текст ответа МФЦ на публикацию мы публикуем, как и просили его авторы, полностью…