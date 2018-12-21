МФЦ не обязывает обращаться за услугой по замене «прав», предлагая альтернативу в виде ГИБДД

Фото МФЦ
Стоит ли говорить, если нечего сказать? Вопрос, казалось бы, чисто риторический, ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что в этом случае лучше, разумеется, промолчать. Однако совершенно иного мнения придерживаются российские чиновники. Так, сотрудники ГБУ МФЦ Москвы, полностью подтвердив справедливость изложенных в публикации портала «АвтоВзгляд» фактов, касающихся процедуры замены водительских удостоверений через эту структуру, обиделись на публикацию и громко — аж на двух страницах — потребовали от редакции дать опровержение.
Александр Ростарчук

Что же опровергают столичные бюрократы? В частности, заместитель директора по связям с общественностью ГБУ МФЦ Москвы г-жа Загородникова утверждает, что портал «АвтоВзгляд» «неверно указал», что обращаясь в МФЦ за предоставлением услуги по замене в/у, гражданин платит 2000 рублей, а идя напрямую в ГИБДД — только 1400. В чем ошибка, правда, не ясно, поскольку далее уважаемый заместитель лишь поясняет, ссылаясь на Налоговый кодекс РФ, откуда берется эта разница.

Не нравится А. В. Загородниковой и пассаж статьи о том, что автовладелец, ожидая выполнения госуслуги, должен поставить свою «тачку» на прикол или ездить, все время опасаясь, что может и временно лишиться собственной машины, и попасть при этом на большие деньги'. Речь, напомним, идет о том, что при стечении определенных обстоятельств инспектор ДПС, остановивший такого водителя, может расценить его поведение, как езду без в/у и отправить авто на штрафстоянку, а человека оштрафовать на крупную сумму. Этот тезис не опровергается высокопоставленной сотрудницей МФЦ вообще.

Она только замечает, что «центры „Мои документы“ не обязывают жителей обращаться за данной услугой в центры госуслуг. Сотрудники информируют жителей, подающих документы, о сроке изготовления водительских прав, а также об альтернативных возможностях подачи заявления: в данном случае — напрямую в отделение ГИБДД». Но позвольте, именно это и написано в расстроившей чиновников публикации. Что тут опровергать-то?

Ну, а затем идет откровенный пересказ публикации: долгие «откровения» о том, как сотрудники МФЦ копируют документы заявителя, отправляют в ГИБДД и что автоинспекция с ними делает, прежде чем вернуть обратно. При этом чиновница подтверждает тезис журналиста о том, что ее ведомство выступает по сути в роли почтового отделения: «центры госуслуг „Мои Документы“ являются посредником между жителями и органами исполнительной власти, а также другими ведомствами». Так на что, спросим еще раз, обижаться, если обо всем этом в «спорной» публикации и было сказано?

Единственное, правда, о чем не написал автор, так это о том, что попутно с подачей заявления о переоформлении водительского удостоверения, граждане могут за один визит в «Мои Документы» оформить целый ряд других документов. Так ведь и материал был посвящен не пиару МФЦ, а одному-единственному аспекту его деятельности, описанному, как мы видим из «опровержения» с репортажной точностью. Впрочем, судите сами: текст ответа МФЦ на публикацию мы публикуем, как и просили его авторы, полностью…

водительское удостоверение, экзамены в ГАИ
21 декабря 2018
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