МФЦ не обязывает обращаться за услугой по замене «прав», предлагая альтернативу в виде ГИБДД

Что же опровергают столичные бюрократы? В частности, заместитель директора по связям с общественностью ГБУ МФЦ Москвы г-жа Загородникова утверждает, что портал «АвтоВзгляд» «неверно указал», что обращаясь в МФЦ за предоставлением услуги по замене в/у, гражданин платит 2000 рублей, а идя напрямую в ГИБДД — только 1400. В чем ошибка, правда, не ясно, поскольку далее уважаемый заместитель лишь поясняет, ссылаясь на Налоговый кодекс РФ, откуда берется эта разница.
Не нравится А. В. Загородниковой и пассаж статьи о том, что автовладелец, ожидая выполнения госуслуги, должен поставить свою «тачку» на прикол или ездить, все время опасаясь, что может и временно лишиться собственной машины, и попасть при этом на большие деньги'. Речь, напомним, идет о том, что при стечении определенных обстоятельств инспектор ДПС, остановивший такого водителя, может расценить его поведение, как езду без в/у и отправить авто на штрафстоянку, а человека оштрафовать на крупную сумму. Этот тезис не опровергается высокопоставленной сотрудницей МФЦ вообще.