Российские таксисты избавляются от автомобилей и разливают тонны бензина

Как известно, такси порой приезжает молниеносно, а порой — заказ никто не хочет брать. Видите ли, не выгоден он тому или иному водителю. Представители сервис-такси «Ситимобил» решили сломать систему! Агрегатор объявил о специальной акции, где любой из шоферов за неделю нужно было выполнить не менее 50 автоматически назначенных приложением поездок.

Те, кто не стал игнорировать клиентские запросы, получил возможность стать участником розыгрыша — в случайном порядке были выбраны 100 победителей. Между ними были распределены две тонны бензина, сертификаты на бесплатную автомойку, бессрочные статусы с нулевой комиссией за заказ, а также целая россыпь фирменных подарков. Но главным призом стал новенький автомобиль LADA Vesta, доставшийся таксисту Илье Абрамову.

— Новый год — это хороший повод отметить лучших водителей. В любой профессии важно мотивировать людей становиться лучше, не терять интерес к своему делу. — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» руководитель пресс-службы «Ситимобил» Георгий Лобушкин.