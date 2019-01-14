Куда в новогоднюю ночь чаще всего ездят на такси

Самым популярным местом вызова таксистов в новогоднюю ночь оказалось самое сердце нашей родины — Красная площадь с курантами, отсчитывающими секунды до полуночи. Больше всего заказов в это время поступало именно оттуда.

Как ни странно, самыми распространенными точками назначения оказались аэропорты — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Кстати, наиболее загруженное время в праздничную ночь для таксистов из Белокаменной пришлось на час—два после полуночи. Получается, что люди после 12-и брали чемоданы и уезжали в путешествие, чтобы провести время с пользой, а не потратить его бездарно за просмотром телевизора, лежа на диване.

В прочие дни каникул с 30 декабря по 8 января жители Москвы и ее гости на такси ездили в основном на вокзалы, в аэропорты и торговые центры. Наиболее массовыми направлениями названы Шереметьево, ТЦ «Авиапарк» и Киевский вокзал. Часом пик для таксистов стало время с 21-го до 23-х часов, сообщает пресс-служба сервиса заказа такси «Ситимобил».