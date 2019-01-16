Как Дмитрий Медведев отдался российскому автопрому

Наряду с появившимися в интернете роликами о поездке Дмитрия Медведева на новом русском «членовозе», эти сведения подтвердил и пресс-секретарь премьера Олег Осипов. По его словам, машина станет основной для поездок председателя правительства. Иными словами, полностью от шикарного немецкого «Мерседеса» премьер-министр не откажется.

Говоря же об Aurus Senat, собранном специалистами института НАМИ, стоит добавить, что в автомобиле использованы идеи, а вместе с ними узлы и агрегаты от таких именитых производителей, как Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Bosch и того самого Mercedes-Benz. Не «копипаст», конечно, но и до самобытности машине так же далеко, как нам до повышения пенсии.