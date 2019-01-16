Как Дмитрий Медведев отдался российскому автопрому

Фото: Александр Астафьев
Вслед за Владимиром Путиным пошел и премьер-министр страны, пересев с роскошного Mercedes-Benz S-класса на изделие российского производства, пусть и созданное на агрегатной базе грандов мировой автоиндустрии. Да, вы все правильно поняли: Медведев стал передвигаться на лимузине Aurus Senat.
Мирон Горин

Наряду с появившимися в интернете роликами о поездке Дмитрия Медведева на новом русском «членовозе», эти сведения подтвердил и пресс-секретарь премьера Олег Осипов. По его словам, машина станет основной для поездок председателя правительства. Иными словами, полностью от шикарного немецкого «Мерседеса» премьер-министр не откажется.

Говоря же об Aurus Senat, собранном специалистами института НАМИ, стоит добавить, что в автомобиле использованы идеи, а вместе с ними узлы и агрегаты от таких именитых производителей, как Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Bosch и того самого Mercedes-Benz. Не «копипаст», конечно, но и до самобытности машине так же далеко, как нам до повышения пенсии.

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16 января 2019
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