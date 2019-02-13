Столичные таксисты будут бесплатно возить влюбленных

Так, в Белокаменной в день Св. Валентина зарегистрировать брак собрались почти 300 пар, об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Столичный агрегатор такси «Ситимобил» не остался равнодушным, пригласив всех брачующихся отправиться на регистрацию на машинах с шашечками. Причем платить в этот день таксистам не придется.

— Мы решили помочь влюбленным быстро и с комфортом доехать до места бракосочетания. — рассказали представители компании. — Пусть жених с невестой наслаждаются этим днем и не забивают свои головы организационными мелочами.

Кстати, недавно, таксисты проводили довольно интересный опрос, выяснив, где живут самые общительные и самые замкнутые пассажиры. Оказалось, что москвичи меньше остальных хотели бы оказаться в одной машине с разговорчивым извозчиком. Так что, в День влюбленных, развозить парочки по столице, наверное, лучше молчаливым водителям.