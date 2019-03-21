ГИБДД прекратила регистрировать автомобили на неопределенное время

Фото: АвтоВзгляд
Сегодня около 12.00 экзаменационно-регистрационные подразделения ГИБДД перестали обслуживать граждан, собиравшихся провести те или иные регистрационные действия со своими автомобилями или заменить (получить новые) «права». Причина — очередной сбой в пресловутой Федеральной информационной системе ГИБДД (ФИС ГИБДД-М).
Александр Ростарчук

Что произошло с гаишной базой данных в этот раз — хакерская атака или «просто» глюк — ведомство не сообщает. Однако факт остается фактом: десятки тысяч автолюбителей вынуждены ломать свои планы: система вряд ли заработает сегодня.

Более того: проблемы вновь возникли у водителей, поавших в аварии или на проверку документов нарядами ДПС: гаишники не могут ни вызов на ДТП получить, ни проверить через свои планшеты документы автовладельцев.

Фото avtovzglyad.ru

И в этой связи любопытно, как ГИБДД, располагая столь неадекватной базой, собирается переходить на электронные СТС и в/у, заменив ими традиционные бумажные и пластиковые носители? Ведь в случае очередного сбоя, а они случаются по несколько раз в год, десятки тысяч водителей, остановленных по тем или иным причинам нарядами ДПС, не смогут доказать служивым, что и сидеть за рулем имеют право, и транспортное средство принадлежит им.

Между тем, портал «АвтоВзгляд» уже не раз писал о том, что в разработке и поддержке пресловутой ФИС ГИБДД-М принимают участие более, чем сомнительные гражданские — не полицейские — структуры; что уязвимостей в системе — пруд пруди. Увы, но эти проблемы ответственных полицейских чиновников как не волновали, так и не волнуют…

Так, еще в 2017-м году ГУ ОБДД МВД РФ сообщало, что к 2018-му компьютеры всех подразделений ГИБДД будут переведены на новую операционную систему, причем отечественных разработчиков. И заверяла, что с появлением нового софта гаишники больше не будут опасаться хакерских атак, а их офисы перестанут приостанавливать свою работу. Как видим, верить обещаниям чиновников самого непрофессионального российского ведомства нельзя.

ГИБДД
21 марта 2019
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