ГИБДД прекратила регистрировать автомобили на неопределенное время

И в этой связи любопытно, как ГИБДД, располагая столь неадекватной базой, собирается переходить на электронные СТС и в/у, заменив ими традиционные бумажные и пластиковые носители? Ведь в случае очередного сбоя, а они случаются по несколько раз в год, десятки тысяч водителей, остановленных по тем или иным причинам нарядами ДПС, не смогут доказать служивым, что и сидеть за рулем имеют право, и транспортное средство принадлежит им.

Между тем, портал «АвтоВзгляд» уже не раз писал о том, что в разработке и поддержке пресловутой ФИС ГИБДД-М принимают участие более, чем сомнительные гражданские — не полицейские — структуры; что уязвимостей в системе — пруд пруди. Увы, но эти проблемы ответственных полицейских чиновников как не волновали, так и не волнуют…

Так, еще в 2017-м году ГУ ОБДД МВД РФ сообщало, что к 2018-му компьютеры всех подразделений ГИБДД будут переведены на новую операционную систему, причем отечественных разработчиков. И заверяла, что с появлением нового софта гаишники больше не будут опасаться хакерских атак, а их офисы перестанут приостанавливать свою работу. Как видим, верить обещаниям чиновников самого непрофессионального российского ведомства нельзя.