Российский автотранспорт массово переведут на газ

По словам замминистра энергетики Антона Инюцина, немаловажным для инвесторов является низкая цена на природный газ и меры по поддержанию цен на газомоторное топливо не более 50—60% от стоимости дизельного топлива.

Чиновник уверен, что при господдержке в ближайшие 15 лет можно нарастить потребление газа с 0,6 млрд кубометров до 10,5 млрд кубометров. Как верно полдметили в Центре исследований проблем реальной экономики, для этого потребуется развитие инфраструктуры и разработка соответствующих технологий.

По словам Инюцина, уже в ближайшей пятилетке в нашей стране появится около 1500 газозаправочных станций, а к 2030 году их будет свыше двух тысяч. А между тем на ввод в эксплуатацию 140—150 объектов инфраструктуры потребуется порядка 20 млрд рублей. Кто поможет собрать государству миллиарды: гиганты в отрасли, независимые АЗС или налогоплательщики?