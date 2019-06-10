В России набирает популярность грузовое такси, на очереди — беспилотное

Фото: АвтоВзгляд
Вызвать вместо «Соляриса» или Е-класса «Мерседес» самый настоящий грузовик — легко. Забавы ради или переезда для — выбирай свободную машину в приложении, и вперед. Чем еще могут похвастать современные услуги такси в России?
Мирон Горин

Сервис по заказу грузового такси «Яндекс» позволяет выбрать машину даже с парой вполне себе живых грузчиков.

Стоимость поездки по аналогии с легковым такси рассчитывается заранее. Оплата — поминутная. Причем, как за саму машину, так и за прибывших на помощь работников.

Еще немного, и обслуживать население будут не люди, а роботы. К слову, «Яндекс» уже давно тестирует на дорогах общего пользования самопилотируемые автомобили.

А услуги по доставке пиццы и прочей еды на беспилотниках успешно опробовал на своих машинах Ford. Жаль только, что легковушки этой американской марки покидают Россию.

безопасность дорожного движения, дорога, трасса, такси
11 июня 2019
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