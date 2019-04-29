По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге

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К началу прошлого года в официальном реестре залогов числилось около 2 млн. автомобилей и с каждым годом их число растет. А это значит, что залоговый автомобиль легко встретить на вторичном рынке. И покупка даже, казалось бы, идеальной машины может обернуться катастрофой. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как мошенники наживаются на залоговом транспорте и подскажет покупателям, как уберечь себя от подобных проблем.
Ефим Розкин

Но для начала напомним, какие автомобили считаются находящимися в залоге. Итак, машина может стать залоговой, если владелец оформил потребительский кредит в банке или микрофинансовой организации под залог транспортного средства. В случае невыплаты одолженных денег банк имеет право присвоить машину себе. Так же автомобиль оказывается в залоге, если был приобретенна условиях автокредита. В этом случае авто считается залоговым до полного погашения займа. И, наконец, та же участь ждет машину, если она приобреталась в лизинг. Лизинговые компании часто покупают машины у дилера под залог авто. И пока они не рассчитаются с дилером, автомобиль будет считаться залоговым.

При все при том, заложенную машину официально можно продать или купить. Только вот она будет принадлежать залогодержателю. И он может ее забрать, если бывший владелец перестанет оплачивать долг. Поэтому недобросовестные продавцы и мошенники, пользуясь случаем, замалчивают факт залога.

Мы проанализировали базу объявлений на крупных онлайн-досках и легко выяснили, что аалоговые авто там не редкость. Вот, например, рестайлинговый Volkswagen Polo V. Цена вопроса — 650 000 рублей. Машина 2016 года, пробег небольшой, один владелец. Продавец не пишет никаких комментариев. Проверяем историю автомобиля через сервис avtocod.ru и выясняем, что мало того, что у владельца имеются неоплаченные штрафы, 3 расчета ремонтных работ, так автомобиль еще и в залоге!

Фото spryideas.com

Как продавцы обманывают покупателей

С вероятностью 90% можно сказать, что машина кредитная. Залог возникает в 2016 году и совпадает с датой выпуска т/с. К тому же, залогодержателем является юридическое лицо — «Фольксваген банк РУС». Звоним продавцу:

– Здравствуйте, я звоню по объявлению «Фольксваген Поло». Можете подробно рассказать об автомобиле?

– Добрый день! Конечно, расскажу. Он без плохой истории! Не битый, не крашенный. Есть небольшой скол на заднем бампере. Салон не прокуренный. Вообще машина еще на гарантии, новая совсем. Плюс «каскованная» сейчас. КАСКО действует до конца 19-го года…

И еще минуты 4 продавец рассказывал нам, какую замечательную машину он продает. И комплект дисков он к ней оставит, и КАСКО до конца года подарит. Вот так удача! Но мы решили прервать его рассказ.

– Я пробиваю сейчас вашу машину по «Автокоду». В отчете написано, что она в залоге.

Продавец заметно растерялся.

– Да, она в кредите еще, правда. Но я вам точно говорю, при продаже все решим. У меня деньги есть. Просто приедем и закроем кредит в банке.

Казалось бы, почему не закрыть кредит перед продажей, если у человека есть деньги? Но тут мысли владельца начали путаться, и он продолжил.

– Тут, видите, ситуация такая. Мне нужны деньги. Я либо вам продам машину, либо верну в салон по программе Volkswagen ГАРАНТ и заберу выручку. Вам-то я могу хоть скидку сделать, а им нет. С частным покупателем торг всегда уместен!

Настолько путанный разговор вышел, что даже внятно расшифровать его лохо получилось. Далее продавец предложил встретиться уже в ближайшие выходные. Он убежден, что, увидев автомобиль, мы вряд ли сможем от него отказаться. А что с залогом? Какова вероятность, что бывший владелец погасит его сразу после покупки? Никакой. Наверняка, расскажет еще много баек на любой вкус так, что и моргнуть не успеете.

Смотрим еще объявления. Land Rover Sport не хотите? Машинка совсем «молоденькая». Есть штрафы. Плюс она в залоге.

Продавец также рассказывал по телефону, что авто в идеальном состоянии, все ТО оплачены, поменяны расходники, есть хорошая зимняя резина. А самое главное — автомобиль юридически «чист». На вопрос о залоге владелец ответил, что «это он просто брал кредит под залог машины». Осталось оплатить (цитируем) «всего-то 1 400 000 рублей». Ну, мол, не беда. Оплачу со временем.

Мы продолжили искать объявления с залоговыми машинами. В топ объяснений продавцов о нахождении авто в залоге вошли следующие:

«Залога нет вообще. Не знаю, почему вам так отчет показывает. Обман, наверно»; «Машина в залоге? Да вы что! Сам не знал! Обязательно разберусь и перезвоню». Но так и не перезванивали. Можно подвести итог, что чаще всего продавцы выставляют объявления, что называется, «на дурачка». А дальше уже как пойдет.

Схемы мошенничества при продаже залогового авто

1 июля 2014 года были внесены изменения в Гражданский кодекс РФ. По сделкам, совершенным после этой даты, может быть прекращен залог в случае, если покупатель был добросовестным (не знал и не должен был знать, что авто в залоге). Думается, что после принятия таких мер мошеннических схем практически не осталось. Но автоюрист и руководитель «Уральского центра правовой помощи автомобилистам» Руслан Муниров рассказал, что несколько способов обмана все-таки существует.

Фото arnapress.kz/

Например, мошенники банально продают автомобили тем, кто просто не знает о необходимости проверить его на предмет залога. А таких людей, к сожалению, очень много. В этом случае о существовании залога просто умалчивается. А когда потом в суде об обращении взыскания на заложенное имущество выясняется, что покупатель просто не знал о том, что перед сделкой необходимо проверить реестр уведомлений о залоге, это его не спасает, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности.

Другая, не менее распространенная схема — продажа залоговых авто через крупные автосалоны. В том числе через официальных дилеров, где последние выступают лишь посредниками. В практике бывали случаи, когда сотрудники автосалона заведомо вводили клиента в заблуждение, утверждая ему, что продают автомобиль, полученный от клиента по программе трейд-ин. А по факту выясняется, что автосалон формально вообще никакого отношения к автомобилю не имеет. Логика таких продаж в том, что у клиента вызывает доверие крупный автосалон, он теряет бдительность и не проверяет автомобиль на наличие залога. В судебной практике даже встречаются случаи, когда новые автомобили, приобретаемые первым покупателем непосредственно у официального дилера, оказывались в залоге!

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА

    Так же все чаще встречаются схемы, когда автомобиль продают до регистрации залога в реестре уведомлений. То есть быстрее, чем залогодержатель успеет направить уведомление о залоге в реестр залогов. С 2014 года все банки и микро-финансовые организации обязаны вносить данные о залоге в реестр залогов движимого имущества. Однако в течение какого времени с момента передачи залога они это сделают, не имеет значения. Но если покупатель приобрел автомобиль, данные о котором отсутствовали на момент покупки в реестре залогов, то банк не имеет права его забрать. А значит, и залог требовать не с кого.

    Фото vostokmedia.com

    Залог может быть оформлен не только в пользу банка, но и в пользу иных лиц. Допускается, что мошенники могут умышленно оформить фиктивный договор залога на третье лицо, чтобы получить с покупателя не только деньги за автомобиль, но и после продажи авто попытаться истребовать и сам автомобиль.

    ИЩЕМ ПРОТИВОЯДИЕ

    Но любой из вышеуказанных ситуаций покупатель всегда может сохранить свой автомобиль, соблюдая простые меры предосторожности, а именно, — уверен Руслан Муниров:

    – Во-первых, необходимо всегда проверять автомобиль на наличие обременения в виде залога независимо от того, новый или б/у автомобиль и у кого приобретается автомобиль (даже если у официального дилера). Лучше всего непосредственно перед приобретением автомобиля получить от нотариуса выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества с информацией об отсутствии залога спорного автомобиля. В судебной практике принимаются даже скриншоты с официального сайта этого самого реестра.

    Во-вторых, внимательно изучайте условия договора купли-продажи, а лучше используйте свой бланк, в котором пропишите, что продавец заверяет покупателя об отсутствии залога на автомобиль.

    В-третьих, не ленитесь сверять данные собственника, указанные в документах на т/с с паспортом человека, совершающего с вами сделку. Если это иное лицо, у него должны быть документы, подтверждающие его полномочия.

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    Кроме того, не стесняйтесь запрашивать у предыдущего хозяина документы, по которым он сам приобрел автомобиль. Если он является единственным владельцем по ПТС, то возможно, авто приобреталось с привлечением кредитных денежных средств, что будет отражено в договоре купли-продажи, а соответственно возможно, что заключался и договор залога. Если человеку нечего скрывать, то скорее всего он вас ознакомит с такими документами.

    Необходимо также помнить, что признаками залогового авто являются подозрительно низкая цена автомобиля, отсутствие у автомобиля самого простого дополнительного оборудования, такого как: коврики, брызговики, магнитола, защита картера и т. п. (как правило недобросовестные заемщики не планируют эксплуатировать автомобиль и не несут лишние расходы).

      При соблюдении вышеуказанных мер предосторожности вы всегда сможете доказать, что не знали и не могли знать о существовании обременения в виде залога купленного вами авто. А значит, в случае предъявления залогодержателем требований об обращении взыскания на заложенное имущество всегда сможете заявить требование о прекращении залога и выиграть спор в суде.

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      8 мая 2019
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