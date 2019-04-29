По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге

Но для начала напомним, какие автомобили считаются находящимися в залоге. Итак, машина может стать залоговой, если владелец оформил потребительский кредит в банке или микрофинансовой организации под залог транспортного средства. В случае невыплаты одолженных денег банк имеет право присвоить машину себе. Так же автомобиль оказывается в залоге, если был приобретенна условиях автокредита. В этом случае авто считается залоговым до полного погашения займа. И, наконец, та же участь ждет машину, если она приобреталась в лизинг. Лизинговые компании часто покупают машины у дилера под залог авто. И пока они не рассчитаются с дилером, автомобиль будет считаться залоговым.
При все при том, заложенную машину официально можно продать или купить. Только вот она будет принадлежать залогодержателю. И он может ее забрать, если бывший владелец перестанет оплачивать долг. Поэтому недобросовестные продавцы и мошенники, пользуясь случаем, замалчивают факт залога.
Мы проанализировали базу объявлений на крупных онлайн-досках и легко выяснили, что аалоговые авто там не редкость. Вот, например, рестайлинговый Volkswagen Polo V. Цена вопроса — 650 000 рублей. Машина 2016 года, пробег небольшой, один владелец. Продавец не пишет никаких комментариев. Проверяем историю автомобиля через сервис avtocod.ru и выясняем, что мало того, что у владельца имеются неоплаченные штрафы, 3 расчета ремонтных работ, так автомобиль еще и в залоге!