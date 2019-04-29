По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге

Как продавцы обманывают покупателей

С вероятностью 90% можно сказать, что машина кредитная. Залог возникает в 2016 году и совпадает с датой выпуска т/с. К тому же, залогодержателем является юридическое лицо — «Фольксваген банк РУС». Звоним продавцу:

– Здравствуйте, я звоню по объявлению «Фольксваген Поло». Можете подробно рассказать об автомобиле?

– Добрый день! Конечно, расскажу. Он без плохой истории! Не битый, не крашенный. Есть небольшой скол на заднем бампере. Салон не прокуренный. Вообще машина еще на гарантии, новая совсем. Плюс «каскованная» сейчас. КАСКО действует до конца 19-го года…

И еще минуты 4 продавец рассказывал нам, какую замечательную машину он продает. И комплект дисков он к ней оставит, и КАСКО до конца года подарит. Вот так удача! Но мы решили прервать его рассказ.

– Я пробиваю сейчас вашу машину по «Автокоду». В отчете написано, что она в залоге.

Продавец заметно растерялся.

– Да, она в кредите еще, правда. Но я вам точно говорю, при продаже все решим. У меня деньги есть. Просто приедем и закроем кредит в банке.

Казалось бы, почему не закрыть кредит перед продажей, если у человека есть деньги? Но тут мысли владельца начали путаться, и он продолжил.

– Тут, видите, ситуация такая. Мне нужны деньги. Я либо вам продам машину, либо верну в салон по программе Volkswagen ГАРАНТ и заберу выручку. Вам-то я могу хоть скидку сделать, а им нет. С частным покупателем торг всегда уместен!

Настолько путанный разговор вышел, что даже внятно расшифровать его лохо получилось. Далее продавец предложил встретиться уже в ближайшие выходные. Он убежден, что, увидев автомобиль, мы вряд ли сможем от него отказаться. А что с залогом? Какова вероятность, что бывший владелец погасит его сразу после покупки? Никакой. Наверняка, расскажет еще много баек на любой вкус так, что и моргнуть не успеете.