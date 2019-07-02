В чем разница между ГИБДД и ДПС, и у кого больше полномочий

Напомним, что ГАИ (Госавтоинспекция), созданная в 1934 году решением Совнаркома СССР, отвечала за безопасность дорожного движения до 1998 года, пока ее зачем-то не переименовали в «Государственную инспекцию безопасности дорожного движения» (ГИБДД). Все функции этой службы остались прежними, и никуда не делось народное прозвище ее сотрудников — «гаишники». Только к нему прибавились новые менее звучные и замысловатые названия: «гибэдэдэшник» и «дэпээсник».

Всего через четыре года — в 2002-ом — президент своим неожиданным Указом вновь вернул прежнее название «ГАИ», которое стало равнозначным синонимом ГИБДД. Но это не предел — существует еще одно, третье по счету, официальное наименование этой «конторы» — труднопроизносимое «ГУОБДД МВД России», что означает «Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Зачем плодить все эти аббревиатуры, которые означают одно и то же, остается загадкой государственной важности.