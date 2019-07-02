В чем разница между ГИБДД и ДПС, и у кого больше полномочий

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Когда-то давным-давно все было предельно просто и ясно: функции дорожной полиции исполняла госавтоинспекция — ГАИ, сотрудниками которой были доблестные гаишники. Сейчас нас могут остановить люди в погонах и представиться «инспектором ГИБДД», либо «инспектором ДПС». Даже среди тех, кто знает, как расшифровываются обе аббревиатуры, далеко не все в курсе, в чем конкретно их разница.
Иван Флягин

Напомним, что ГАИ (Госавтоинспекция), созданная в 1934 году решением Совнаркома СССР, отвечала за безопасность дорожного движения до 1998 года, пока ее зачем-то не переименовали в «Государственную инспекцию безопасности дорожного движения» (ГИБДД). Все функции этой службы остались прежними, и никуда не делось народное прозвище ее сотрудников — «гаишники». Только к нему прибавились новые менее звучные и замысловатые названия: «гибэдэдэшник» и «дэпээсник».

Всего через четыре года — в 2002-ом — президент своим неожиданным Указом вновь вернул прежнее название «ГАИ», которое стало равнозначным синонимом ГИБДД. Но это не предел — существует еще одно, третье по счету, официальное наименование этой «конторы» — труднопроизносимое «ГУОБДД МВД России», что означает «Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Зачем плодить все эти аббревиатуры, которые означают одно и то же, остается загадкой государственной важности.

Итак, ГАИ, она же ГИБДД, она же ГУОБДД, представляет собой самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел. В его структуру входит несколько служб и отделений, каждое из которых исполняет свои функции.

Среди них, например, Служба технического контроля, Служба дорожной инспекции и организации движения, Регистрационно-экзаменационные подразделения, Подразделения розыска автотранспорта и прочие отделы.

Но самый известный из них — ДПС (дорожно-патрульная служба) или, как его называют «Строевые подразделения», которые занимаются организацией контроля дорожного движения, а также выявлением и предупреждением нарушений ПДД.

Иными словами, ДПС — это внутреннее подразделение ГИБДД, чьи задачи и функции регламентированы отдельным документом — Наставлением по работе Дорожно-патрульной службы. Так что формально сотрудник дорожной полиции может представляться и как инспектор ГИБДД, и как инспектор ДПС, если он является служащим этого подразделения..

ПДД, история, ГИБДД, дептранс
3 июля 2019
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