Вправе ли ГИБДД штрафовать за отсутствие буксировочного троса в автомобиле

Перечень того, что водитель обязан иметь в автомобиле, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года №1008. Правда, список этот имеет свойство обновляться. Недавно, например, он пополнился светоотражающим жилетом. Что будет, если пренебречь установленными правилами?
Согласно упомянутому выше документу, автомобиль должен быть оборудован: полностью укомплектованной медицинской аптечкой с неистекшим сроком годности лекарственных средств; исправным огнетушителем емкостью не менее двух литров; знаком аварийной остановки по ГОСТу.
Не так давно, как уже было сказано, этот список пополнился светоотражающим жилетом. При отсутствии чего-либо из перечня, автомобиль не сможет пройти технический осмотр, а страховая компания вправе отказать водителю в оформлении ОСАГО.
Согласно ст. 12.5.1 КоАП РФ (управление автомобилем при наличии неисправностей, либо отсутствии необходимых элементов безопасности, прописанных в Основных положениях допуска к эксплуатации, ГИБДД вправе оштрафовать водителя за просроченную аптечку или огнетушитель на 500 рублей.
Однако, как видно из списка, возить с собой буксировочный трос водитель не обязан, а инспектор ГИБДД не вправе требовать его предъявить, как, впрочем, и все остальное.
Однако многие водители предпочитают все же иметь в своем арсенале длинный моток крепкого троса или веревки. И это небезосновательно. Во-первых, трос можно использовать для пуска двигателя, когда сел аккумулятор: дернуть на буксире — довольно популярный в России способ оживить замерзшую «ласточку» зимой. А во-вторых, он почти всегда выручит, когда автомобиль застрял в сугробе или грязи.
В общем, возить или не возить с собой трос, каждый автомобилист решает сам. Но на дороге может произойти все, что угодно. И наличие крепкой веревки в багажнике именно вашего автомобиля, возможно, сыграет особую роль в жизни других людей или спасет вашу. И не пренебрегайте простыми правилами безопасности.