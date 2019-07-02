Вправе ли ГИБДД штрафовать за отсутствие буксировочного троса в автомобиле

Согласно упомянутому выше документу, автомобиль должен быть оборудован: полностью укомплектованной медицинской аптечкой с неистекшим сроком годности лекарственных средств; исправным огнетушителем емкостью не менее двух литров; знаком аварийной остановки по ГОСТу.

Не так давно, как уже было сказано, этот список пополнился светоотражающим жилетом. При отсутствии чего-либо из перечня, автомобиль не сможет пройти технический осмотр, а страховая компания вправе отказать водителю в оформлении ОСАГО.

Согласно ст. 12.5.1 КоАП РФ (управление автомобилем при наличии неисправностей, либо отсутствии необходимых элементов безопасности, прописанных в Основных положениях допуска к эксплуатации, ГИБДД вправе оштрафовать водителя за просроченную аптечку или огнетушитель на 500 рублей.