В каких городах России чаще всего ездят на такси по ночам

Специалисты Uber Russia подсчитали ночные поездки наших соотечественников на такси в разных городах и выяснили, где сильнее всего кипит жизнь после полуночи. Абсолютным лидером стал Екатеринбург — именно здесь наибольшая активность по заказам такси в темное время суток.

Любопытно, что несмотря на разницу в численности населения и разнообразии ночных развлечений Москва заняла лишь вторую строчку рейтинга. Замкнул тройку лидеров — нет, вовсе не Санкт-Петербург — Пермь. Питер застолбил лишь пятое место, а на четвертом разметился Челябинск. Интересно, куда же с таким рвением ездят на такси жители уральских городов по ночам? Даже и представить страшно.

А вот реже всего сервисом такси пользуются в Самаре. Чуть более востребованными услуги перевозчиков по ночам оказались в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Кстати, согласно исследованию, в период с12 ночи до 6 утра клиенты такси оплачивают поездки преимущественно наличными, но зато чаевые водителям оставляют гораздо реже, чем днем.