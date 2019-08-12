Названы самые надежные автомобили для России

Основная часть респондентов, а точнее 36%, назвали надежными японские автомобили, 11% доверяют немецкому автопрому и еще столько же самыми крепкими считают корейские «легковушки». Нашлись и те, кто в надежности не отказали отечественным машинам (2%) и британским авто (0,9%).

20% участников опроса, организованного экспертами АвтоMail, не стали останавливаться на конкретных странах производителя, а поведали, что все зависит от конкретных брендов и моделей. Кстати, 16% вообще современный транспорт назвали «одноразовым», и ни о какой долговечности речи не идет.

Добавим, что более привлекательными были названы авто немецких (50%) и японских марок (25%), а еще «корейцы» (17%). На четвертом и пятом местах прописались «итальянцы» (10%) и «французы» (8%). Кроме того, в исследовании по технологичности на первых позициях встал транспорт из Германии (53%) и Страны Восходящего солнца (28%).

Отвечая на вопрос, какой автомобиль опрошенные видят своей будущей покупкой, 40% отдали свои голоса в пользу «японцев», 27% не отказались бы от немецкой машины, а 15%— от авто из Южной Кореи.

Но реальные продажи говорят об иных предпочтениях российских потребителей: в ТОП-3 популярности воходят отечественная LADA, а также корейские KIA и Hyundai. Но на выбор личного транспорта здесь влияет скорее размер кошелька, чем красота и надежность.