Каршеринг для «бесправных»: что нужно знать, арендуя электросамокат

Тронуться с места совершенно несложно: достаточно слегка оттолкнуться ногой и надавить на рычажок газа на руле. Во время поездки необходимо соблюдать определенные правила. В частности, на самокате может ехать только один человек; рекомендуется притормаживать и объезжать ямы, лужи, кочки и другие препятствия. Также запрещено оставлять самокат без присмотра, передавать его другому человеку и выполнять на нем трюки. При спуске в метро самокат стоит сложить или же везти его рядом с собой. Основное преимущество сервисов шеринга самокатов в том, что клиенту для аренды транспорта не нужны «права». Единственное ограничение — возрастное. Арендовать самокат можно с 14 или 18 лет (в зависимости от выбранной компании).

А самый большой минус такого транспортного средства — не очень надежная тормозная система. Очень небезопасно ездить на нем по гравию, тем более на большой скорости. Некоторые шеринг-сервисы, хотя и не все, запрещают кататься в дождь. Кроме того — и это очень актуально для слабой половины человечества — самокат довольно тяжелый из-за дополнительного аккумулятора. Таскать его, допустим, по лестницам или в общественном транспорте не слишком удобно. Еще один недостаток в том, что подавляющее большинство компаний ограничивают время использования техники: она доступна с 7.00 до 23.00. Что касается цены проката, то за минуту аренды берут 4—5 рублей, в редчайших случаях — 2 рубля.