Каршеринг для «бесправных»: что нужно знать, арендуя электросамокат

Каршеринг — удобный способ аренды транспортных средств, требующий от пользователя, достигшего определенного возраста и необходимого стажа вождения, лишь наличия мобильного приложения и водительского удостоверения. Но в этом году за руль каршеринговой (а точнее — кикшеринговой) техники могут сесть и «бесправные» граждане. Правда, в руках у них окажется не обычная «баранка» машины, поскольку речь идет о самокатах на электротяге.
Для того, чтобы взять на прокат самокат, необходимо, как и в случае с автомобилем, зарегестрироваться в мобильном приложении каршерингового сервиса и найти доступный экземпляр на карте. Рядом с парковками некоторых шеринг-сервисов находится сотрудник, который поможет оформить аренду, если возникнут трудности, однако это совсем не сложно сделать и без подсказок: с помощью приложения пользователь должен отсканировать QR-код, нанесенный на ручку самоката, и выбрать тариф, от которого зависит стоимость поездки (у каждого сервиса он свой).
Самокат оснащен фонариком, звонком, подножкой, ручным газом и тормозом. Также здесь установлен JPS-трекер для борьбы с угонщиками и дополнительный аккумулятор (при полной зарядке самокат способен преодолеть расстояние в 20 км). Предельная скорость такого транспорта — 25 км/ч.
Тронуться с места совершенно несложно: достаточно слегка оттолкнуться ногой и надавить на рычажок газа на руле. Во время поездки необходимо соблюдать определенные правила. В частности, на самокате может ехать только один человек; рекомендуется притормаживать и объезжать ямы, лужи, кочки и другие препятствия. Также запрещено оставлять самокат без присмотра, передавать его другому человеку и выполнять на нем трюки. При спуске в метро самокат стоит сложить или же везти его рядом с собой. Основное преимущество сервисов шеринга самокатов в том, что клиенту для аренды транспорта не нужны «права». Единственное ограничение — возрастное. Арендовать самокат можно с 14 или 18 лет (в зависимости от выбранной компании).
А самый большой минус такого транспортного средства — не очень надежная тормозная система. Очень небезопасно ездить на нем по гравию, тем более на большой скорости. Некоторые шеринг-сервисы, хотя и не все, запрещают кататься в дождь. Кроме того — и это очень актуально для слабой половины человечества — самокат довольно тяжелый из-за дополнительного аккумулятора. Таскать его, допустим, по лестницам или в общественном транспорте не слишком удобно. Еще один недостаток в том, что подавляющее большинство компаний ограничивают время использования техники: она доступна с 7.00 до 23.00. Что касается цены проката, то за минуту аренды берут 4—5 рублей, в редчайших случаях — 2 рубля.