В Москве сильно активизировались мошенники в сфере автострахования

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Согласно исследованию Института региональных проблем, московский регион признан едва ли не самым криминогенным в стране. Ключевыми негативными факторами стали увеличение индекса бедности, рост количества ДТП и случаев мошенничества в страховой сфере.
Мирон Горин

Наряду с уровнем аварийности в Первопрестольной, который с начала года вырос без малого на 17%, а с участием таксистов — на 15%, участились и случаи мошенничества со страховками. И преимущественно — автомобильными.

За первые шесть месяцев в Москве было выявлено около 300 преступлений в этой области — на 17,3% больше, чем годом ранее. А только представьте, сколько их не выявлено!

Впрочем, отличилась не только столица. Негативную динамику также продемонстрировали Краснодарский край, Курганская, Псковская и Волгоградская области.

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28 августа 2019
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