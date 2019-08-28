В Москве сильно активизировались мошенники в сфере автострахования

Наряду с уровнем аварийности в Первопрестольной, который с начала года вырос без малого на 17%, а с участием таксистов — на 15%, участились и случаи мошенничества со страховками. И преимущественно — автомобильными.

За первые шесть месяцев в Москве было выявлено около 300 преступлений в этой области — на 17,3% больше, чем годом ранее. А только представьте, сколько их не выявлено!

Впрочем, отличилась не только столица. Негативную динамику также продемонстрировали Краснодарский край, Курганская, Псковская и Волгоградская области.