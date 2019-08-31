Гостехнадзор запретил россиянам ездить на списанной военной технике

Если кто не знает или забыл, то напомним, что за порядком на наших дорогах следит не только ГИБДД, ВАИ, Ространснадзор, но и такое ведомство, как Гостехнадзор. При этом к последнему ведомству претензий у граждан не меньше, чем ко всем остальным «дорожным надзирателям». И вот на днях ведомство вляпалось в очередной громкий скандал, в нюансах которого рабирался портал «АвтоВзгляд».
Гостехнадзор отвечает не только за регистрацию и проверку квадроциклов, снегоходов, тракторов, дорожно-строительных машин, но и демилитаризованной военной техники. С недавних пор политика госинспекции в отношении списанных танков, БТР, БРДМ и БМ кардинально поменялась.
С конца прошлого года военные клубы и частные коллекционеры не могут зарегистрировать бронетехнику, а значит, использовать ее в качестве самоходного транспортного средства, например, для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. В уведомлениях, которые получают собственники демилитаризованных машин, указываются разные причины отказа — от отсутствия различных нормативно-правовых актов до «предлагаемое для регистрации транспортное средство не производится органами Гостехнадзора».
А с начала текущего года Гостехнадзор и вовсе начал изымать ранее выданные им же свидетельства о регистрации списанной военной техники. Коллекционеры опасаются, что из-за действий контролирующего государственного органа могут пострадать все энтузиасты, которые интересуются историей своей страны и Вооруженных сил России. Они занимаются сохранением и изучением демилитаризованной техники, вкладывая в ее реконструкцию немалые деньги, а также, что немаловажно, показывают сохраненные экземпляры молодежи, рассказывают про ее боевой путь.
- По сути, в России мы являемся единственным музеем на колесах, то есть сами приезжаем в города и рассказываем населению о той или иной бронемашине, о Великой Отечественной войне. Послушать нас и посмотреть военный транспорт приходят много людей. Если у нас отберут свидетельства о госрегистрации, то мы уже не сможем никуда выехать. Значит, под вопросом окажется проведение нашего бронепробега «Дорога мужества» и других патриотических акций, которые проходят при поддержке Министерства обороны РФ, — комментирует ситуацию Алексей Мигалин, руководитель Военно-Технического Общества. члены которого также получили уведомления от Гостехнадзора с требованием сдать свидетельства.
Военно-Техническое общество, имеющее в своем автопарке более 60 единиц бронетехники, является организатором ежегодного бронепробега «Дорога мужества», который был внесен в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок на военной технике (более 2300 км по России и Белоруссии). На развитие этого проекта общественная организация даже получила президентский грант.
- Для нас стало полной неожиданностью решение Гостехнадзора изъять ранее выданные им же свидетельства о госрегистрации техники. В уведомлении говорится, что регистрация совершена с нарушением действующего законодательства и нормативно-правовых актов РФ и города Москвы. Но до этого Гостехнадзор же как-то регистрировал нашу военную технику. Все это означает, что мы больше не сможем вести свою деятельность и проводить патриотические акции по всей стране, — добавляет Алексей Мигалин.
Кстати сказать, от действий Гостехнадзора неожиданно пострадал и парк «Патриот», в котором с 2019 года должно было начаться строительство экскурсионной танковой трассы. Для ее функционирования министр обороны Сергей Шойгу распорядился передать семь единиц списанной военной техники — три танка Т-62 и по две единицы БТР-70 и МТ-ЛБ. Технику парку передали, но Гостехнадзор отказался ее регистрировать. Причина — отсутствие заключения о безопасности списанных танков и БТР для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.
Как сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте сертификации (ВНИИС), куда за разъяснением обратился парк «Патриот», полученная от Минобороны демилитаризованная военная техника не подпадает под действие технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и «О безопасности колесных транспортных средств», а значит, и не требует предоставления каких-либо документов о безопасности.
И остается сказать, что члены Военно-технического общества намерены подать коллективный иск в суд, чтобы оспорить решение контролирующего органа. Редакция портала «АвтоВзгляд» будет следить за развитием событий.