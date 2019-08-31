Гостехнадзор запретил россиянам ездить на списанной военной технике

Гостехнадзор отвечает не только за регистрацию и проверку квадроциклов, снегоходов, тракторов, дорожно-строительных машин, но и демилитаризованной военной техники. С недавних пор политика госинспекции в отношении списанных танков, БТР, БРДМ и БМ кардинально поменялась.

С конца прошлого года военные клубы и частные коллекционеры не могут зарегистрировать бронетехнику, а значит, использовать ее в качестве самоходного транспортного средства, например, для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. В уведомлениях, которые получают собственники демилитаризованных машин, указываются разные причины отказа — от отсутствия различных нормативно-правовых актов до «предлагаемое для регистрации транспортное средство не производится органами Гостехнадзора».

А с начала текущего года Гостехнадзор и вовсе начал изымать ранее выданные им же свидетельства о регистрации списанной военной техники. Коллекционеры опасаются, что из-за действий контролирующего государственного органа могут пострадать все энтузиасты, которые интересуются историей своей страны и Вооруженных сил России. Они занимаются сохранением и изучением демилитаризованной техники, вкладывая в ее реконструкцию немалые деньги, а также, что немаловажно, показывают сохраненные экземпляры молодежи, рассказывают про ее боевой путь.