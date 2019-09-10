Основатель Tesla Илон Маск отказался от авто президента Белоруссии Лукашенко

Да, лидеру Белоруссии частенько преподносят подарки в виде дорогостоящих автомобилей. В частности, в гараже у Батьки имеются роскошный Mercedes-Maybach, эксклюзивные ретрокары и авто на электротяге. В том числе и навороченная Tesla Model S.

Правда, как выяснили местные СМИ, машина стоимостью немногим больше 10 000 000 рублей в пользовании главы государства находится уже добрую пару лет. И даже если она и является подарком, то давно минувших дней.

Между тем, авторы «Белорусского партизана» не поленились и обратились за комментарием к основателю заокеанской компании Tesla Motors Илону Маску. На прямой вопрос: «Дарил ли он президенту Белоруссии автомобиль», бизнесмен ответил: «Нет».

Впрочем, вне зависимости от пояснений создателя «Теслы», г-ну Лукашенко удалось «хайпануть». Да и Маску такой пиар пойдет только на пользу.